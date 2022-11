Usaron página web falsa de Teleticket y estafaron con entradas para Bad Bunny

Al igual que en el concierto de Daddy Yankee, realizado el mes pasado, ayer y el último domingo volvieron a reportarse decenas de víctimas de falsificadores de entradas, esta vez al momento de ingresar a las presentaciones del cantante Bad Bunny en el Estadio Nacional.

Estos casos de estafa ocurrieron nuevamente pese a que la empresa Teleticket informara que el 99% de compradores habían registrado sus entradas con su nombre y DNI a través del proceso de nominación que implementó hace unos días.

¿Que pasó entonces? Según el coronel José Cruz, jefe de la División de Investigación de Estafas de la PNP, los delincuentes -a través del formato PDF- editaron y colocaron el nombre y DNI de la víctima a la que se le está vendiendo la entrada falsa y le enviaron el pantallazo.

Pero no solo eso, también habrían utilizado una página falsa de Teleticket para simular, vía Zoom, la nominación de las entradas. De esta manera, los compradores miraban el aparente registro de su nombre y DNI y confiados procedían al depósito del dinero acordado.

“La víctima puso como condición que en tiempo real el revendedor nomine sus entradas. Así lograron estafar porque estaban en una página clonada. El denunciante depositó entre 700 y 1.100 soles. Sin embargo, al presentarse al evento, los boletos rebotaron porque el código QR ya había sido usado o era de otra persona”, explicó.

Hasta ayer, el monto de las entradas fraudulentas ascendía a 37 mil soles. Este número corresponde a 25 denuncias que han realizado varias personas en la comisaría de Petit Thouars; no obstante, la cifra de víctimas bordearía los 3 mil, según indagaciones preliminares.

“Todo esto aún se investiga porque en los rebotes de entradas están incluidos aquellas que eran de cortesía. La empresa (Teleticket) está auditando para confirmar sin son 3 mil afectados, aunque la incidencia es alta”, afirmó el coronel Cruz.

Responsables en la mira

El jefe de la División de Investigación de Estafas de la PNP reveló también que las víctimas han denunciado a seis personas, de las cuales dos forman parte de la banda “Los QR de la Estafa”. Se trata de Franco Patiño Guerrero y Pamela Cabanillas Soley. Los otros denunciados son los que ofrecieron reventa por las redes sociales. “Los agraviados sí conocen a los denunciados, son sus amigos, sus compañeros de universidad, pero ellos a la vez también han sido estafados por otros, convirtiéndose todo esto en una cadena comercial”.

‘Los qr’. Coronel Cruz explica cómo se compone la banda. Foto: difusión

En el caso de Pamela Cabanillas, quien dijo que las autoridades europeas no aceptaron su entrega, Cruz señaló que la acusada no se ha puesto a derecho. “No ha presentado abogado y ya está con el mandato de detención preliminar. Ella persiste en no allanarse a la investigación, pero tarde o temprano va a ser capturada. Es cuestión de tiempo nada más”, manifestó.

En el caso de Franco Patiño, refirió que desde Colombia se ha allanado a las investigaciones a través de su abogado y ha devuelto 100 mil soles, del medio millón que pudo acopiar.

Ethel Pozo y privilegios

Entre los estafados figuraba Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel; no obstante, logró ingresar y disfrutar del concierto.

Quienes no gozaron de ese privilegio fueron tres jóvenes que llegaron desde Tarapoto. “Pagamos 1.200 soles cada uno, fueron tres entradas. Nos rebotaron. Gerardo Malaver nos vendió la entrada por internet.

Anoche, otra joven y su amiga no pudieron entrar al segundo concierto de Bad Bunny porque tenían dos entradas falsas por las que pagaron 2.600 soles.

La clave

Al cierre de edición, Teleticket informó que su página web no fue clonada durante el proceso de nominación. Sin embargo, la PNP señaló que la habrían falsificado. Por otro lado, la empresa y la Policía recomendaron al público comprar solo en canales autorizados.