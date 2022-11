“Me gasté mi quincena, se me fue todo”: fanático de Bad Bunny fue estafado con entradas falsas

El último 14 de noviembre, el cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo vibrar a más de 30.000 de peruanos en el Estadio Nacional con varios de sus mejores éxitos. Sin embargo, desde la primera fecha, diferentes personas denunciaron haber sido estafados con entradas adulteradas. En esta ocasión un joven estudiante sostuvo a La República que compró su ticket de un revendedor ubicado cerca a dicho establecimiento.

“ Llego y cuando estoy en la puerta me dicen que la entrada es falsa ”, contó. Asimismo, el agraviado indicó que desembolsó gran parte de su sueldo con la esperanza de ver al artista, pues el boleto le costó un total de 800 soles. “Me gasté mi quincena, se me fue todo” recalcó. A pesar de ello, el universitario decidió no colocar una denuncia y quedarse en los exteriores del show, disfrutando con el resto de personas que tampoco lograron entrar. “Va a ser por las puras (denunciar), igual no me van a devolver el dinero”, aseveró.