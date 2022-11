Ate: mujer quedó desfigurada luego de que un grupo de hombres atacara a su familia

Una familia denuncia haber sido agredida por un grupo de hombres cuando regresaba a su hogar, en Ate. Los sujetos exigieron dinero a los ciudadanos luego de acusarlos de haberlos atropellado. Al no encontrar respuesta, decidieron golpear a una de las mujeres y al novio de su hija. “Nos agredieron, nos tiraron piedra, más de 20 jóvenes han venido , se juntaron. Yo estaba defendiendo a mi yerno, en eso me he metido, me han dado un puñetazo en la cara. Yo caí desmayada al piso, me golpeé la mano, me arañé la mano , inconsciente me dejó” , relató para Latina.

La hija de la afectada aseguró que los sujetos intentaron llevarse su celular, pero que pudo evitar el hurto y seguir grabando lo sucedido. “Llega Serenazgo, le indicamos lo sucedido y nos dicen que no tienen la potestad para arrestar a nadie. Llega la Policía y peor, les indicamos quiénes han sido y estos jóvenes han huido. Hemos dicho que los detengan, y en esa calma que ellos querían darnos, todo el mundo se ha ido. Enseñamos los videos y al final nos dijeron: ‘Tienen cita para tal fecha, ese día den su declaración y tienen que buscar a quienes los han agredido’ ”, expresó.