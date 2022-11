Villa Chamito: migrantes crean asentamiento humano y esperan ser reconocidos por el Estado peruano

Según la Organización de las Naciones Unidas, el Perú es el país que alberga a más migrantes venezolanos después de Colombia. Además, cerca de 490.000 han solicitado la condición de refugiados. Cada día, extranjeros cruzan la frontera nacional después de haber caminado días, semanas y hasta meses. En Venezuela, la situación económica no les ha permitido contar con un trabajo digno ni mucho menos acceder a la canasta básica familiar. Ya en territorio patrio, muchos esperan que su situación mejore y así, en algunos casos, sustentar económicamente a sus familiares.

Hace cuatro años, Villa Chamito no existía. Era un terreno baldío y abandonado frente a los Manglares de Tumbes, a unos kilómetros de la frontera con Ecuador. Los migrantes que llegaron a ese lugar vieron una oportunidad para establecerse junto a sus familias y así crearon el asentamiento 10 de Junio, más conocido como Villa Chamito, integrado en la actualidad por 260 niños de 65 familias venezolanas.

Asentamiento humano

Hoy por hoy, el lugar baldío de antaño ya no tiene el mismo rostro. Ahora cuenta con casas prefabricadas, algunas incluso de dos pisos. Las familias que se han asentado en esta zona esperan que las autoridades peruanas no las desalojen y que reconozcan esos terrenos como de su propiedad.

También mencionaron que no pueden acceder a tener servicios de energía eléctrica, puesto que han constituido un asentamiento, por lo que deben desalojar el espacio. Sin embargo, aún no hay una orden oficial. “Vamos a pedir ser reubicados porque no tenemos a dónde ir”, lamentó Fabiola Cuicas, fundadora del asentamiento humano 10 de Junio.

La frontera

Pese al esfuerzo de las autoridades por resguardar esta zona limítrofe con Ecuador, cada día extensos grupos de extranjeros encuentra la forma de evadir esta seguridad y llegar a tierras peruanas. En algunos casos, atraviesan trochas y caminos peligrosos, después de todo, se trata de solo unos metros más a todo lo que ya llevan caminando.