Puno: ciudadanos exigen ubicar a Gary Pacsi, acusado de estafar con S/ 200 millones en negocio piramidal

Decenas de ciudadanos protestaron frente a un inmueble de Gary Jonnathan Pacsi Mamani, a quien acusan de haberlos estafado en un negocio piramidal, en Puno. El hombre habría adquirido aproximadamente 200 millones de soles de manera ilícita, según José Ponce, abogado de las víctimas.

Gary Pacsi se encuentra inubicable desde que solicitó su pase al retiro de la Policía Nacional del Perú. Ha sido señalado de haber engañado a más de 4.000 personas en Puno, Arequipa, Cusco, Tacna y Moquegua.

Entre los afectados se encuentran servidores públicos, amas de casa y comerciantes. Algunos de ellos tuvieron que endeudarse con préstamos bancarios e incluso involucraron a sus familiares.

Una de las agraviadas declaró para La República que ella junto a sus parientes y amigos invirtieron alrededor de S/ 150.000, pero que ahora no saben cómo recuperar su dinero.

“Yo vine a esta cooperativa invitada por una compañera del colegio, ella también es una policía en actividad. Yo entré en octubre del año pasado y he recibido utilidades hasta el mes de julio. No tenemos a dónde llamar. No sabemos nada y las personas que he invitado todas me dicen a mí. Muchas personas piensan que somos parte de eso”, lamentó.

Foto: Juan Carlos Cisneros/ La República

¿Cómo funcionaba la red?

De acuerdo con José Luis Ponce Pino, abogado defensor de los ciudadanos, la red estaría conformada por aproximadamente 25 personas, entre los que se encontrarían familiares de Pacsi y miembros en actividad y en retiro de la Policía.

El representante afirmó que Gary creó en el 2021 una inmobiliaria llamada GyJ inversiones para usarla como fachada de su verdadero negocio: captar pagos mensuales con la promesa de devolver el 10% de intereses en un año. “Aproximadamente son 200 millones de soles que se ha llevado esta organización criminal”, detalló.

Algunas personas aseguran sí haber recibido el dinero ofrecido hasta que Gary desapareció a principios de agosto de este año.

Pino afirmó que el Ministerio Público va a realizar las diligencias preliminares para acopiar la información necesaria y de esta manera solicitar la prisión preventiva.

¿Quiénes conformarían la organización criminal?

Los perjudicados denunciaron que algunos parientes de Gary Pacsi se encontrarían involucrados en este negocio. Entre ellos estarían su pareja, Gisela Hermosa, su hermana, Celine Pacsi, y su tía, Norma Choquehuanca.

Asimismo, señalaron como presuntos ‘jaladores’ a Joseph Mendoza, Noemi Flores, Carla Murrugarra, María del Carmen Vargas, Pamela Mamani, Marcelo Coila, Yusque Huallpa, Yessenia Pinto, Marily Llasca y a Xiomara y Maciel Mendizabal.

Sobre los miembros de la Policía nacional que formarían parte de la organización figuran Maurizio Tresierra, Rosalía Ticona, Juan Carlos Pilco, Richard Mamani, Jesús Gamarra y Michael Capaquira, que se encuentra en situación de retiro.

Finalmente, indicaron a Consuelo Mamani, Asunción Mamani, Rodolfo Mendioza, natividad Lopez, Edwin Yucra y a Boris Avila como socios de la red de estafas.