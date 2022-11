Piura: familiares temen que joven que desapareció hace casi 3 meses esté muerto

Han pasado casi 3 meses y aún se desconoce el paradero de Antony Camizán Guerrero (23), quien salió de su vivienda del distrito de Canchaque, el último 21 de agosto, para instalarse en la ciudad de Piura con la finalidad de iniciar sus clases presenciales en la Universidad de Piura (UDEP). Sus familiares temen que ya se encuentre sin vida.

Tras esta situación, el hermano del joven desaparecido, Junior Camizán Guerrero, solicitó al Ministerio Publico acelerar la investigación contra el efectivo policial Édison Córdova Godos, quien sería la última persona que vio al joven universitario.

Familiares piden apoyo para encontrar a joven estudiante. Foto: Captura de pantalla Grau Noticias.

“Mi hermano se encontraba en el octavo ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil y se regresaba a Piura para retornar a las clases presenciales, pero, lamentablemente, nunca llegó a su destino y hoy sufrimos por su extraña desaparición”, declaró.

Al momento de su desaparición vestía un polo color blanco, short jean color azul y zapatillas color negro.

Por su parte, el investigado señaló que aquel 21 de agosto trasladó a Antony Camizán Guerrero de Canchaque hasta el cruce de Salitral, donde el joven universitario habría tomado su carro para trasladarse a la ciudad de Piura, por lo que aseguró que, desde esa fecha ya no tuvieron ninguna comunicación.

“Me pidió que le prestara mi moto para que viaje a Piura, pero le dije que no podía no tenía SOAT. Luego me pidió que lo llevara hasta una cierta parte donde tomaría su carro para viajar a Piura y yo accedí”, finalizó.