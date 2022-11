“Pamela Cabanillas ya se encuentra con detención preliminar”, indicó la PNP

Esta mañana, el jefe de la División de Estafas de la PNP Coronel PNP, José Cruz, indicó que Pamela Cabanillas se ha rehusado a ponerse en contacto con las autoridades de España, como ella lo indicó en su momento. Sin embargo, precisó que ya se encuentra con detención preliminar y solo sería cuestión de tiempo para que sea capturada.

“En relación a la línea de investigación de Pamela Cabanillas, ella no se ha puesto a derecho. No ha apersonado abogado a la investigación, ya se encuentra con el mandato de detención preliminar. Ella persiste en esta situación de no allanarse a la investigación, pero tarde o temprano va a ser capturada (...) Es cuestión de tiempo nada más”, recalcó a Canal N.

Asimismo, recalcó que las investigaciones continúan sobre este caso. El coronel PNP José Cruz también manifestó que el grupo de personas que han sido identificadas por vender entradas falsas en el concierto de Daddy Yankee también lo hicieron en el último show de Bad Bunny.

“Esta persona (una de las identificadas) está en la misma cadena delictiva de la estafa de venta de entradas para el concierto de Daddy Yankee. Él ya ha indicado que le ha entregado el dinero a Pamela Cabanillas y la investigación continúa”, precisó.

Por su parte, cuando Pamela Cabanillas declaró a un medio local, señaló que sí se había entregado a las autoridades, pero estas la rechazaron.

“No me he arrepentido (de entregarme a la justicia), no me aceptaron las autoridades europeas”, manifestó la joven y agregó que le dijeron que “no tenía una orden de captura y que solo era una alerta azul para saber su ubicación”, confesó la joven.