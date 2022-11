Hospital de SJL: ¿cuál es su avance y por qué no ha sido inaugurado desde su anuncio hace 12 años?

El nuevo hospital de San Juan de Lurigancho es una promesa que lleva 12 años sin ver la luz . Alrededor de 18 ministros pasaron por el Minsa, y hoy la realización de la megaobra de sanidad cae en las manos de Kelly Portalatino. De no desarrollar este gran nosocomio público de categoría III en el distrito más poblado del Perú, corre riesgo su permanencia en el Gobierno, afirmó el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, ¿la ejecución del proyecto de sanidad depende solo del Ministerio de Salud o también de la Municipalidad de SJL y MEF?

La construcción de este gran nosocomio en la zona este de Lima fue parte del último mensaje de Fiestas Patrias del mandatario del Perú. Además, el 30 de marzo de este año, el segundo de los ya cuatro titulares de este sector de la era Castillo Terrones, Hernán Condori, anunció que el Minsa, a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), otorgó la viabilidad de este trabajo .

La República dialogó con los exministros de salud Óscar Ugarte (Ucayali) y Hernando Cevallos (Piura), quienes explicaron cómo debe articularse el trabajo de las entidades para la construcción de este gran hospital y por qué urge su edificación para la atención médica especializada de los más de 1 millón 128 mil habitantes de esta jurisdicción .

¿Cuánto será la inversión y dónde se construirá el nuevo hospital de SJL?

Este obra de sanidad está proyectada en más de S/ 620 millones y está planifica a ser levantada sobre un terreno de 37.000 m², que incluye el inmueble actual y terrenos adyacentes del Hospital SJL, que limitan con las calles Bongara, Villa Hermosa y la avenida Canto Grande , según el Pronis.

El terreno designado para el nuevo hospital de SJL es habitado por comerciantes ambulantes y requiere la reubicación de esas personas para arrancar con la edificación. Foto: captura de Facebook/Pronis

¿El nuevo hospital de SJL cubrirá la demanda?

De acuerdo con Ugarte Ubilluz, se requiere un sistema más integral, amplio, pensado a nivel regional —como en Trujillo (Regional, Belén) y Arequipa (Honorio Delgado, Goyeneche)—, que fortalezca el primer nivel de atención y al menos una docena de centros de salud con personal especializado y bien equipado para que la población sea atendida sin salir de su distrito.

“Además del actual (II-2), se necesita un hospital de categoría II en la parte más alta de SJL y el propuesto tipo III (...). Un solo hospital, en menos de tres meses, estará rebasado (...)”, advirtió el también exconsultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Por su parte, Cevallos Flores indicó que la edificación de este nosocomio de SJL tiene que trabajarse “en el marco de un plan de inversiones en infraestructura priorizado por el Minsa, y no correr cada vez que hay presiones”. Así, la “ Municipalidad de SJL y MEF tienen que asumir sus responsabilidades ”.

La Coordinadora Distrital de Salud de San Juan de Lurigancho informó que ha participado de las reuniones para la infraestructura hospitalaria de SJL junto al Minsa, MEF y SBN, pero que no hubo asistencia del alcalde Alex Gonzales, por lo cual "no se pudo llegar a acuerdos importantes". Foto: Codisa/Facebook/referencial

Nuevo hospital de SJL: ¿por qué no se construye en el terreno designado?

El médico pucallpino reportó que hay un estancamiento legal con los negociantes ambulantes que están posicionados sobre el área destinada, lo que impide destrabar el proceso técnico para la edificación de este hospital .

El excongresista por Piura coincidió en que la edificación del gran centro de salud depende, en este momento, de una decisión de la municipalidad, encargada de la reubicación de los comerciantes, y del MEF, para disponer los recursos.

Nuevo hospital de SJL es una promesa anunciada hace 12 años, según el Minsa. Foto: Deperu.com

“ Nosotros nos reunimos con los comerciantes, con una asociación pro hospital de SJL y tres veces con el alcalde. Se evaluó terrenos opcionales para reubicar a los miles de (negociantes) de esa zona y poder liberar el terreno . Desde el Minsa, le mandamos un documento al MEF para que autorizara financieramente el avance del expediente técnico y la ejecución del proyecto”, aseguró.

“ La cartera de Salud no tiene terrenos ni la potestad de entregar terrenos a los comerciantes, tampoco posee la disponibilidad económica si es que el MEF no lo autoriza, sobre todo porque el terreno no está liberado en este momento ”, concluyó.

La República contactó al Ministerio de Salud y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, a cargo del alcalde Alex Gonzales, pero, al cierre de esta nota, no respondieron nuestras preguntas .