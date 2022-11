“No existen panetones light”: nutricionista advierte gran porcentaje calórico en producto navideño

¿Cuánto falta para Navidad? Empezó la cuenta regresiva y con ello la presencia de todos los productos de la época, desde adornos para el hogar hasta alimentos tradicionales. Diciembre es un mes cargado de actividades y en cierto modo excesos, sobre todo en la alimentación. Por ejemplo, el consumo desmedido de panetón. A veces, una sola persona puede terminarse uno completo y agregarle otros alimentos que incrementan el porcentaje calórico. ¿Cuánto es adecuado consumir, según los expertos? En esta nota te lo contamos.

¿Cuántas tajadas se recomienda consumir en Navidad?

Saby Mauricio, exdecana del Colegio de Nutricionistas, señaló que una tajada de panetón tiene unas 360 calorías, valor que es comparable a las de un desayuno diario.

“Un adulto necesita entre 1.500 y 1.800 calorías al día. En tan solo una tajada de panetón de 100 gramos se tienen 360. Esto representa el 25% de calorías diarias. Si comes esa tajada de panetón ya no deberías tomar desayuno porque lo reemplaza, no de manera adecuada, pero lo hace”, explicó a La República.

Un buen desayuno debe tener tres grupos de alimentos: harinas y grasas, protectores (frutas y verduras) y constructores (de origen animal).

“El panetón solo tiene harina y grasa (...). Tendrías que asegurarte de que tenga una buena cantidad de frutos secos o por lo menos unas dos cucharaditas de pasas y ya tendrías protector, faltaría el constructor”, detalló la nutricionista.

En panetón se originó en Milán, Italia. Foto: cocinayvino

Navidad 2022: ¿existen los panetones light?

Para la profesional no existen los panetones con la denominación light, incluso considera que la dicho término “debería desaparecer en el Perú porque eso denota que hay menor cantidad de grasas o eliminaban un nutriente de un producto, pero sigue teniendo valores altos”.

Recomienda a la ciudadanía revisar los octógonos de cada producto que se compra, ya sea aquellos que detallan altos en azúcar o en grasas saturadas.

“Las personas deben analizar lo que están comiendo, no hay alimentos prohibidos, sino que uno debe saber lo que come y cómo come. Si tiene octógono, no es light, te están engañando. Aún hay cosas por regular. Sin embargo, si aprendemos a combinar y comer lo que nos corresponde, luego no tendremos que lidiar con la obesidad, problemas cardiovasculares, hipertensión u otras afectaciones que pueden terminar matándonos”, puntualizó.