Denuncian que Sedapal bloqueó con desmonte ingreso a refugio y no pueden alimentar a perros

Rescatistas del albergue La Casa de Rolando, ubicado en el distrito de Comas, denuncian que Sedapal arrojó desmonte en la puerta de ingreso del lugar, por lo que no pueden acceder para alimentar a los más de 30 canes que han acogido. Manifestaron que la situación lleva dos días y que los animales lloran de hambre.

El refugio se encuentra en el asentamiento humano Inca Huaral, exactamente a la altura de la cuadra 27 de la avenida Puno. Allí, estas personas han acogido a 33 canes que alimentan durante el día. Lamentablemente, desde hace dos días no pueden hacerlo porque es imposible entrar.

“Hace dos semanas, Sedapal inició obras de mantenimiento en este sector. Dejaron el desmonte en la esquina de nuestro albergue, pero este fue avanzando y, hace dos días, toda la tierra cubría la entrada. Nos quejamos y les explicamos que ahí cuidamos a varios perritos; sin embargo, nos dieron la espalda y se excusaron diciendo que eran ‘órdenes’”, detalló Yvonne Acero, miembro de La Casa de Rolando para La República.

En ese sentido, la rescatista enfatizó en que lo más indignante fue que el personal de Sedapal hizo caso omiso a sus reclamos.

“Nosotros y los vecinos les dijimos que, por favor, no coloquen la tierra ahí porque estaban nuestros perritos, pero aun así no nos hicieron caso. Estos dos días han estado llorando de hambre, les hemos dejado bolsas con comida balanceada por unos agujeros de la ventana y les estamos pasando agua con manguera, pero no podremos seguir así. Además, nos preocupa la limpieza del lugar y la ventilación”, precisó.

Ante el problema, los rescatistas hicieron público su reclamo por redes sociales y recibieron el apoyo de los usuarios. Tras esta denuncia colectiva, la entidad informó que este lunes 14 de noviembre atendería la situación.

Respuesta de Sedapal

La República se comunicó con Sedapal y contestó que una cuadrilla de la empresa ha iniciado los trabajos operativos para el retiro del desmonte en horas de la tarde.

“Se vienen retirando los desechos acumulados de la obra, no solo los que se encuentran en la puerta del albergue, sino los que están a lo largo del frontis de dicho inmueble y serán trasladados a un punto de acopio. El equipo prevé finalizar los trabajos a más tardar mañana, martes, a primera hora”, refirió.

Al respecto, la rescatista exigió que se cumpla lo solicitado, ya que temen que continúen colocando desmonte y este dañe las paredes del albergue. A su vez, acotó que, hasta el momento, Sedapal no se ha comunicado directamente con ellos a pesar de que todo este incidente ha afectado no solo a los animales, sino también a su personal.

“Estos días hemos estado desesperados, completamente angustiados y sin saber qué hacer. Ya pensábamos en romper el techo porque escuchábamos el lamento de nuestros perritos y eso nos rompía el corazón. Esto que ha pasado no es justo”, reclamó.