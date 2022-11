Familiares de Inti y Bryan: si no encuentran justicia en el Perú, irán a instancias internacionales

Exactamente un día como hoy (14 de noviembre) del 2020, se llevaron a cabo en el país las marchas que terminaron por sacar del poder a Manuel Merino, quien fue presidente de facto del Perú luego de que el Congreso de la República vacara a Martín Vizcarra.

Durante las movilizaciones en Lima hubo más de 120 personas heridas y la represión policial dejó como saldo la muerte de dos jóvenes que salieron a las calles a levantar su voz: Inti Sotelo y Bryan Pintado se volvieron los rostros representativos —que nadie buscaba— de ese día.

Luego de dos años, las familias de ambos jóvenes aún claman justicia y señalan que no pararán hasta que los responsables sean condenados y el Estado les otorgue la reparación civil.

Óscar Pintado, padre de Bryan afirma que su corazón no descansará hasta hallar justicia para su hijo. Además, dijo que sabe que la lucha contra la impunidad en nuestro país es un largo camino.

“Sabemos cómo terminó la denuncia constitucional contra Merino y compañía, los blindaron en el Congreso porque Cavero retiró información valiosa (...) Esto no ha quedado acá. Siempre en temas de derechos humanos, la justicia se ha encontrado a nivel internacional , como el caso de La Cantuta. Ha tenido que haber un fallo internacional para que recién se haga una investigación exhaustiva”, señaló a La República, ratificando que seguirá luchando contra la impunidad.

Por otro lado, Killa Sotelo, hermana de Inti, indicó que “hay dos tipos de justicia: la terrenal y la divina, y esta última, aunque lo quieran o no, tendrá que cumplirse”.

“Sabemos que todo esto no es fácil, estamos luchando contra fuerzas bastante poderosas, pero igual nosotros no vamos a desistir. No dejaremos impune el asesinato de mi hermano”, aseguró a LR.