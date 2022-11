Huacho: familia pide ayuda para encontrar a turista desaparecida luego de encontrarse con su enamorado

Blanca Arellano Gutiérrez, una joven de nacionalidad mexicana, se encuentra desaparecida desde el 7 de noviembre después de llegar al Perú para encontrarse con su enamorado Juan Villafuerte, un estudiante de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, en Huacho.

“Pedimos su ayuda para localizar a Blanca Olivia Arellano Gutiérrez (ciudadana mexicana). Viajó el 27 de julio a la ciudad de Lima, Perú, a la cual llegó el 28 de julio a las 2.45 a. m. en el aeropuerto Jorge Chávez. Ahí la recogió su pareja sentimental, oriundo de Perú”, escribió Karla Arellano, sobrina que denunció el hecho.

“El lunes 7 de noviembre fue el último día que tuvimos contacto y, a su vez, fue el último día que se conectó a todas sus redes. Solo contamos con el número de México, El teléfono peruano lo contrató y/o lo compró y nadie lo tiene al igual que su dirección. Sabemos que vivía a 15 minutos del mar y muy cerca de la universidad y un mercado”, agregó.

Ante lo ocurrido, f amiliares de la desaparecida señalan a la pareja como el principal sospechoso de la desaparición de Blanca Arellano, ya que el individuo se habría ofrecido a cuidar a la joven turista durante su estadía en Perú.

Pescadores hallaron restos del cuerpo de una mujer en playa Chorrillos

Un atroz acontecimiento ocurrió el último jueves 10 de noviembre en la playa Chorrillos, en Huacho. Pescadores de la zona encontraron los restos de una mujer que habría sido descuartizada.

“El cuerpo está abierto, pero no tiene nada, hueco no más, no tiene nada de órganos”, sostuvo uno de los hombres que encontraron el torso de la mujer a RPP.

Desde México, familiares sospechan que el cuerpo hallado pertenecería a Blanca Olivia Arellano Gutiérrez debido al anillo que llevaba la víctima y que coincidiría con el de la joven turista.

¿Cómo denunciar la desaparición de un familiar?

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.