Bad Bunny en Lima: joven denuncia que fue estafado con entrada para concierto

Un joven denunció haber sido estafado con una entrada para la zona platinum del concierto de Bad Bunny. Rodrigo afirma que le pagó S/ 90 a Antony Parra pero que él nunca le envió el enlace del boleto virtual.

Según su testimonio, decidió escribirle a Antony luego de ver su anuncio de venta en Twitter. El acusado le mostró transacciones con otros clientes para ganar su confianza. De esta manera, acordaron el pago de S/ 90 como adelanto, mientras que el monto restante iba a ser cancelado una vez que el agraviado haya ingresado al Estadio Nacional.

Sin embargo, luego de realizar el depósito, el sujeto no le envió el link de los tickets ni el código QR. “No me responde, me ha bloqueado de WhatsApp, pero sí tengo su DNI. En Facebook hay un grupo de entradas de Bad Bunny y una chica ha denunciado al mismo (chico), ha hecho público, ha puesto sus chats y el DNI también”, dijo para La República.

Rodrigo comentó que tuvo que adquirir otro ticket para la misma zona, pero que esta vez el depósito fue más seguro, ya que el boleto estaba nominado.

“Lo mejor sería encontrarse cara a cara, o si no ir a la casa de la personas a la que estás comprando si tú no confías en ella y no la conoces”, aconsejó.

¿Cómo saber si mi entrada es falsa?

Aldo Villaseca Hernández, consultor en Ciberseguridad, afirmó que existe una forma de verificar si el código QR de un boleto virtual es real o no por medio de una aplicación gratuita.

“Existen programas que ayudan a prevenir. Yo uso QR Scanner de Kaspersky, eso valida si es una URL legítima. Puede aparecer una página falsa, pero estos programas tienen una base de patrones de amenazas que te protegen”, explicó.

