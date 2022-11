VES: presuntos extorsionadores disparan más de 10 balazos contra buses de transporte público

Con información de María Pía Ponce/URPI-LR

La empresa de transporte Los Ángeles del Perú fue víctima de un ataque con armas de fuego. Los perpetradores del hecho fueron dos delincuentes que ingresaron al terminal de buses, ubicado en la calle Los Diseñadores, en Villa el Salvador.

De acuerdo con los testimonios de los agraviados, ambos sujetos amenazaron al encargado de la compañía y dejaron una nota en la que exigen el pago de cupos .

“Esta es mi zona (...) usted sabe lo que pasó en Chorrillos, no quiero tocar a ningún chofer. Voy a dejar mi número de WhatsApp para llegar a un buen acuerdo con la flota de micros. No se me pongan duros”, escribieron los extorsionadores.

Según el gerente de Los Ángeles del Perú, los malhechores huyeron al percatarse que otro trabajador se acercaba al lugar. “ Ellos tenían una mini uzi, uno de los que estaba en la moto (…). Fueron como seis minutos que duró todo ”, relató.

Testigos señalaron que es la primera vez que reciben este tipo de amenazas. Sin embargo, las empresas aledañas sí estarían siendo extorsionadas por gente de mal vivir.

Al sitio se apersonaron efectivos policiales de la comisaría de Villa El Salvador para acordonar la zona y empezar a recabar las cámaras de seguridad. En tanto, los afectados piden que haya más seguridad en el sector, ya que no suelen pasar patrulleros en el lugar .

A su vez, el encargado refirió que pedirá garantías para su vida, puesto que teme las represalias de estos criminales. “Pido apoyo de parte de los policías, por aquí constantemente roban en las noches. Se necesita resguardo”, puntualizó la víctima.