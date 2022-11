Trabajar en Sunat: ¿cómo postular, cuáles son los requisitos y cuánto se puede ganar?

No tener impedimento para ser postores o contratistas, expresamente previsto por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

Están impedidas de percibir ingresos por contrato administrativo de servicios aquellas personas que perciben otros ingresos del Estado , salvo que, en este último caso, dejen de percibir esos ingresos dentro del período de contratación administrativa de servicios. La prohibición no alcanza cuando la contraprestación que se percibe proviene de la actividad docente o por ser miembros únicamente de un órgano colegiado.

No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública.

No registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales

No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad , matrimonio, unión de hecho o convivencia con trabajadores que tengan la facultad de nombrar, contratar o que tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección de personal.

No tener la condición de no hallado o no habido, ni tener deuda tributaria exigible en cobranza coactiva con la Sunat, a la firma del contrato; en calidad de contribuyente, responsable y/o representante legal de persona natural y/o jurídica.