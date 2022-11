Trabajadores de EsSalud hicieron fiesta en hospital de Arequipa

El martes 8 de noviembre se conmemoró el Día Nacional del Tecnólogo Médico Radiólogo. En el auditorio del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo (CASE) de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud realizaron una ceremonia por la fecha. La actividad no tendría nada de particular, sin embargo no se habría ceñido a un acto protocolar usual.

Un video al que tuvo acceso La República, revela como fue parte de la celebración. Las imágenes evidencian que varios trabajadores asistenciales con su uniforme bailan. La música está a todo volumen. En un momento se enfoca una hilera de botellas que habrían sido consumidas en la actividad .

“Era tal la bulla, que todos los pacientes se comenzaron a quejar”, se indica en la denuncia anónima. Trascendió que participó en el acto el gerente Clínico, Arturo Zárate Curi. La actividad se hizo con aprobación del flamante gerente de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud, Miguel Barreda.

Sobre ello, Barreda indicó que tenía conocimiento de la actividad . Sostuvo que fue un breve agasajo y que duró poco tiempo. Ante la denuncia por la actividad, el galeno indicó que han pedido informes. “De esa evaluación analizaremos si se ha cometido alguna infracción”.

Aseguró que no se afectó la atención de los pacientes, ya que solo participaron jubilados y personal que no estaba de turno.