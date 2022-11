Pasamayito: ¿qué es lo que se sabe de la obra que une SJL y Comas?

El trabajo que comenzaron los vecinos de la denominada vía del Pasamayito por fin fue culminada por las autoridades de la Municipalidad de Lima. La obra fue inaugurada este viernes 11 y ya se encuentra a disposición de la ciudadanía.

Esta carretera permitirá que los pobladores se desplacen desde San Juan de Lurigancho hasta Comas en tan solo 30 minutos y por una vía que es totalmente segura para ellos.

En la siguiente nota de La República te damos todos los detalles sobre esta importante vía.

¿Dónde empieza la obra del Pasamayito y en qué parte de San Juan de Lurigancho culmina?

La obra del Pasamayito inicia en la sexta zona de Collique, en la calle Julio C. Tello en Comas, y culmina en la avenida Miguel Grau en San Juan de Lurigancho.

¿Cuánto tiempo demora el viaje hoy?

Los ciudadanos que transiten por esta crucial vía podrán llegar a sus destinos en tan solo 30 minutos, según lo que informó la Municipalidad de Lima.

¿A cuántos kilómetros por hora podrán circular los taxis, buses de transporte público, entre otros?

Durante las últimas semanas, Miguel Romero, alcalde la Municipalidad de Lima, indicó que los vehículos podrán transitar a velocidades de 30 a 50 km / h.

¿Qué tramos comprende la obra del Pasamayito?

La obra Pasamayito comprende el asfaltado de 9 km de la infraestructura vial de la prolongación de la avenida Revolución (Pasamayito), entre la calle Julio C. Tello (Comas) y la avenida Miguel Grau (San Juan de Lurigancho).

Pasamayito: mira el antes y después de la obra que unirá Comas y San Juan de Lurigancho. Foto: Municipalidad de Lima

¿Habrá ciclovía en la obra del Pasamayito?

No. El alcalde de Lima indicó que en esta vía no habrá ciclovía. Sin embargo, precisó que el tránsito no es de uso único de vehículos.

¿Se cobrará peaje en la obra del Pasamayito?

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que no se cobrará ningún tipo de peaje para los que transiten por la vía Pasamayito.