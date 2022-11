Descubridora del maíz morado INIA 601 impulsa su cultivo en Cajamarca

El mes de octubre, en el Perú, fue noticia que un whisky nacional fuera elegido como el mejor del mundo por encima de marcas escocesas e irlandesas. No tanto porque los productos nacionales no fueran capaces de tal galardón, sino porque en la elaboración de este licor se incluyó el maíz morado .

Este reconocimiento se dio en el New York World Spirits Competition 2022, donde el Don Michael Black Whisky fue electo como el Best In Show.

La base de este producto es la harina gruesa del grano de maíz morado INIA 601, una variedad descubierta por Alicia Medina Hoyos, ingeniera agrónoma e investigadora del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) de Cajamarca.

Alicia Medina ha promovido el consumo y cultivo del maíz morado durante muchos años. Foto: Andina

La especialista estuvo en la región norteña y explicó que el beneficio no solo radica en lo comercial, sino también en la parte nutraceútica . Es considerado un superalimento por la antocianina, que son potentes antioxidantes y otros beneficios para salud.

“El INIA está vendiendo la semilla registrada y básica. Ambas categorías son de buenas, semillas de calidad, con lo cual los productores deben partir con semillas certificadas. En segundo lugar, tiene que saber que el maíz se injerta muy fácilmente y eso hay que cuidar para mantener calidad o color. Y llevar a cabo la siembra oportunamente y las labores culturales de deshierbe, control de plagas”, explicó Medina a Expresión Popular.

Por otro lado, contó que los productores del whisky están dispuestos a adquirir la cantidad que haya en la región, porque “tienen preferencia por este grano, por sus cualidades y su don de gente”.