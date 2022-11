Anillo vial periférico: vecinos de Independencia protestan por expropiaciones de viviendas

“Mi barrio no se vende” es la consigna de los vecinos de cinco asentamientos humanos y dos cooperativas de viviendas en Independencia, quienes este 11 de noviembre han vuelto a salir a las calles denunciando irregularidades en el proyecto del anillo vial periférico. Según los protestantes diferentes domicilios ya están siendo expropiados, a pesar de que esta obra se encuentra en una etapa inicial.

Esta construcción busca ser la primera vía alterna que una Lima y Callao sin tener que pasar por el Cercado, beneficiando a un total de once distritos y que tras nueve años de haber sido propuesto en ProInversión, recién sería adjudicado el próximo año. Sin embargo, de realizarse, varios hogares se verían afectados.

Es así que, desde hace dos meses, cientos de residentes de Independencia y también de San Juan de Lurigancho, se niegan a vender sus casas y parcelas, por lo que, en esta ocasión, piden que se replantee el pedido de expropiación. “ Estamos cansados de que el Ministerio de Transporte (MTC) venga a las casas a decirnos que ya en diciembre debemos de salir todos . Pero al final están en etapa de estructuración”, sostuvo a La República, Johany González, la presidenta de la asociación de vecinos afectados.

Sobre las expropiaciones

De acuerdo con la entrevistada, el 21 de setiembre el MTC le notificó que no iba a haber expropiaciones; no obstante, seis personas ya aceptaron vender sus predios a un precio por debajo del valor correspondiente (uno de las principales razones por las que iniciaron con las protestas).

“Les están comprando por un valor que no corresponde a sus casas, no están dando ninguna indemnización ni nada, les están dando un valor que no corresponde . Estas seis personas están mal psicológicamente, son adultos mayores que en una propiedad viven con cuatro a cinco familias”, aseveró la vocera.

El proyecto del anillo vial periférico de Lima y Callao fue presentado a ProInversión en el 2013. Foto: Andina

De esta manera, los más de 100 residentes exigen a las autoridades que se derogue la ley de expropiaciones, pues el MTC les indicó que no tenía estructurado aún todo el proyecto.

¿Cuál es la inversión del proyecto de Anillo Vial?

Esta obra cuenta con una inversión estimada de 2.000 millones de dólares, tendrá tres carriles por sentido, y se espera que pueda beneficiar a más de 4 millones de habitantes.