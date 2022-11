Le roban camioneta por segunda vez y la halla desmantelada horas después en Pachacámac

Tres delincuentes armados le robaron una camioneta valorizada en 42.000 dólares, propiedad de su empresa empleadora, a un ciudadano que estaba por ingresar a la cochera de su vivienda en Villa María del Triunfo. Luego de 12 horas y gracias al doble GPS del auto, las víctimas encontraron su vehículo desmantelado en un corralón del cerro Pan de Azúcar, en Pachacámac.

“ El carro se lo llevaron al promediar las 8.40 p. m. (último 8 de noviembre) y nosotros llegamos acá a las 8.30 a. m. En menos de 12 horas, ya estaba completamente desarmado . Prácticamente, ellos solo estaban esperando venir con una móvil o algo y llevarse todo”, detalló el agraviado.

PUEDES VER: Mañana inauguran vía Pasamayito y ya evalúan operación de los corredores

Agraviados solicitaron que la PNP atrape al tercer delincuente. Foto: composición LR/capturas de "Latina noticias"

Según las imágenes, se ve cómo los tres asaltantes acechan la zona y cómo, desde la avenida José Gálvez, siguen a la víctima a través de un auto y un mototaxi.

“ Bajaron (...) de una moto y, a mano armada, me quitaron el carro. Me han golpeado, me reventaron la cabeza. Han ido con intenciones fuertes, hasta de matarme ”, recordó el ciudadano afectado.

Los ladrones quitaron los asientos, computadora, parte de la carrocería y estaban a punto de desarmar el motor. Esta es la segunda camioneta que le roban a la empresa para la que trabaja la víctima, informó “Latina noticias”.