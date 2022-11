Tarapoto: vendedor que perdió la vista por coco que le cayó en el cuello necesita ayuda

Segundo Ayachi Pilco es un vendedor de cocos de 58 años de edad que sufrió un accidente cuando recogía este producto y, a raíz de un fuerte golpe, comenzó a perder la vista paulatinamente, dejándolo como una persona ciega que necesita de apoyo solidario en Tarapoto.

“Estaba trabajando vendiendo mis cocos y fui a recoger para continuar con la venta. Lamentablemente, un coco grande me golpeó en el cuello y de esta manera viene el problema que tengo en la vista. Me fui a la clínica de la selva y me dijeron que vaya a Lima para que me operen. Durante tres meses podía ver un poco y luego se comenzó a acortar hasta no ver nada”, declaró a Vía Noticias.

PUEDES VER Tarapoto: escolares se encuentran varados tras cancelación de su viaje de retorno a Lima

El comerciante indicó que vive con sus dos hijos de 13 y 15 años, quienes están trabajando para poder sustentar su hogar. “Fui diagnosticado con desprendimiento de retina y necesito apoyo económico para poder viajar a Lima e iniciar un tratamiento”.

Sus hijos de 13 y 15 años trabajan para solventar los gastos de su padre. Foto: Vía Noticias

Además, manifestó que ha pensado ir a los programas de radio y/o televisión para solicitar apoyo o alguna entidad que pueda acompañarlo durante este proceso. Las personas que deseen brindarle alguna ayuda o visitarlo pueden ubicarlo en Santa Eufrasia 681, en Tarapoto. El número telefónico de uno de sus menores hijos es el 912 094 044.