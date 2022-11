Mujer denuncia que depositó dinero en su propia cuenta y apareció en otra

Una mujer denunció a Scotiabank porque depositó 3.860 soles en su propia cuenta y luego apareció en otra. La víctima realizó un depósito el 22 de octubre, a las 3.00 p. m. en la aplicación de esta entidad, a través de su celular. Le llegó un correo y se le avisó que esta transferencia le había beneficiado a una cuenta de Interbank a nombre de Nitza Parra.

Según la Policía Nacional del Perú, Nitza Parra, cuenta con varias denuncias por estafa. La afectada indicó en ATV que cuando fue a reclamarle a Scotiabank, el gerente que le atendió fue muy indiferente y no le dio ninguna solución. “Yo creo que me han robado o hackeado mis cuentas, porque yo no comparto mis claves ni con mi esposo”, señaló en el medio de comunicación.