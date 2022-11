Ica: mujer denuncia que su hija, víctima de bullying, habría fallecido dentro de colegio

Una estudiante de 14 años, que era víctima de bullying por parte de sus compañeros, habría fallecido dentro de las instalaciones del colegio Comercio n.º 59, también conocido como Andrés Avelino Cáceres, en la ciudad de Chincha Alta, Ica. Así lo denunció la madre de la adolescente.

De acuerdo a la mujer, su hija se encontraba en clase de danza cuando comenzó a convulsionar. Luego del hecho, fue trasladada al hospital San José del Minsa.

“Cuando llego, fui recibida por la auxiliar y me hicieron pasar por el área de emergencia. Ahí me recibió la enfermera y la doctora me dijo que mi hija había llegado casi sin signos vitales al nosocomio . Ellos intentaron reanimarla y la pasaron a sala de trauma shock, ahí ya no pudieron hacer nada más”, contó a un medio local.

Por su parte, el primo de la menor dijo que ella era acosada por sus compañeros. “ No sabemos si la golpearon o la empujaron ”, declaró para El Popular. “Lo que sabemos es que en el colegio la molestaban mucho, le ponían cabe y hasta la excluían de los grupos”, confirmó la madre.

Ambos familiares aseguraron que las autoridades de la institución no actuaron a tiempo para evitar las agresiones. “El colegio sabía del caso de bullying que estaba pasando la adolescente y nunca hicieron algo. La directora, la profesora y la auxiliar dejaron pasar los abusos que estaba pasando mi prima”, afirmó el pariente.

Centro educativo con casos de violencia

El primo de la víctima contó, además, que en la escuela se han presentado otros hechos de violencia.

“Esa directora no hace nada. Hace un par de semanas un joven entró con un arma. También dos niños se pelearon en la puerta, ¿y la directora? Bien gracias”, expresó.

Cabe indicar que efectivos de la comisaría de Chincha Alta se encuentran investigando el caso para esclarecer los hechos.

Canales de ayuda

Si eres testigo o víctima de un caso de violencia o acoso escolar, repórtalo a través de la plataforma www.siseve.pe o a la línea gratuita 0800-76-888.

Si un colegio ha incumplido con las medidas antibullying, el padre o la madre pueden reportar el caso a Indecopi. Las vías son: sacreclamo@indecopi.gob.pe o por la plataforma https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual; también por las líneas 224-7777 (Lima) y 0800-4-4040 (provincias).