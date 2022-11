Escritora Gabriela Cabezón: Es innegable la violencia que padecemos las mujeres y los más pobres

En el poema Martín Fierro, del argentino José Hernández, solo se hace mención dos veces a la esposa de Fierro, ese gaucho que actúa fuera de la ley y es protagonista de dicha obra. “…a mi china la deje / media desnuda ese día”, es la última referencia a la niña-esposa que Fierro ganó en una partida de truco. La ínfima evocación del personaje fue el punto de inspiración de Gabriela Cabezón Cámara, para que narrara en “Las aventuras de la China Iron” todo su periplo por la pampa argentina. La China encontró desde violencia en una nación surgente hasta su propia exploración sexual.

¿Qué es realidad y ficción en el personaje de la esposa de Martín Fierro para hacer La aventuras de la China Iron?

Nada, me lo inventé todo. En Martín Fierro se la menciona apenas dos veces, no tiene ninguna importancia aparentemente. Fierro no parece muy preocupado por su exmujer.

La protagonista es casi una niña.

Esto sucede en la segunda mitad del siglo XIX. Una chica de 14 años, que es una niña, opero para ellos no era una niña. Muchas ya tenían hijos, estaban casadas, era una salvajada.

¿El personaje de la China Iron es una reivindicación a la mujer como protagonista en las novelas?

Se puede leer así, pero no fue así como surgió. Me habían dado una beca como escritora residente en Berkeley. A cambio tenía que dar un taller de literatura creativa una vez por semana. Entonces dije, voy a dar un taller en verso y eso es gauchesca en Argentina. Me puse leer gauchesca a lo loco y me di cuenta que no había perspectivas de mujer. Entonces me surgió la idea muy feliz, no una idea rabiosa de reivindicación que no tiene nada de malo, pero que se me ocurrió que sería lindo contar el mundo desde los ojos de una chica y así fue.

Ella hace un recorrido por la pampa donde encuentra violencia. ¿Es una referencia a la violencia que padecen las mujeres en la historia?

Es innegable la violencia que padecemos las mujeres, pero en la novela no son las únicas que sufren la violencia. Viste que los que están siendo torturados son los gauchos. Podemos decir que el Estado o los dueños de las cosas, deciden que es prescindible, o qué puede servir como carne de cañón o mano de obra baratísima o regalada. Hay una estructura de violencia que en general se proyecta hacia las mujeres y también a todas las minorías vulnerables, los pobres, los gauchos, los indígenas, la naturaleza.

La denuncia social es un tema medular en tu obra, ¿estás de acuerdo con eso?

No sé si estoy en condiciones tan claras de decir cuál es el tema principal. Tal vez me parece que hay algo de la liberación que me interesa mucho. Esas transformaciones en que las personas se liberan de algo.

¿La liberación por lo que las mujeres luchan actualmente?

Sí, pero no solo actualmente. Por ejemplo, otras novelas mías, todas tienen personajes protagónicos de mujeres, pero suceden cosas con los que viven con ellas, amigos, hermanos primos, hijos, tíos. La mujer es un personaje que me interesa más, probablemente porque soy mujer.

¿Cuál es el gran cambio social que está pendiente?

El cambio climático. Como no se cumplieron las medidas para evitar que aumente en 1 grado la temperatura de la tierra, al fin de este siglo subirá a tres grados. Eso es un infierno, es la mitad del mundo desértico y la mitad inundada. Eso significa que no se podrá cultivar o cosechar, los animales se van a morir. Ya lo hacen 150 especies por día, está muriendo la tierra y tenemos que parar eso. La vida de tus hijos va a ser el puto infierno, ya hay desastres en muchos lugares.

¿La mayoría de países no están entiendo la gravedad del problema?

No sé por qué, es tremendo (…) Nosotros en Latinoamérica desde la colonia estamos siendo saqueados por empresas mineras, petroleras. Vienen y se llevan todo, dejan dos monedas y dejan pobreza, enfermedad y destrucción ambiental...v

Mientras caminaba me contaron que hay una empresa minera y en el diario veía que habrá bonos alimentarios para 100 mil personas. Mirá cómo trae la riqueza la minería. Es la historia de Latinoamérica. En Argentina están haciendo extracción petrolera por fracking, en un lugar llamado vaca muerta. Nos prometen que todo, que vamos a ser ricos, pero eso tiene 10 años y el Estado lo subsidia con miles de millones de dólares y el 60% de los chicos es pobre. ¿Dónde está la plata? ¿dónde está la prosperidad?

Hay muchas protestas de científicos incluso.

Es el camino que encuentran ellos, es desesperante. Están desesperados, son gente muy joven que quiere vivir 80 a 90 años como la generación de mis padres (…) Este sistema económico que es colonial hace que Latinoamérica sea el subcontinente más desigual del mundo, contra esa desigualdad ¿qué podemos hacer? Empezar a trabajar con nuestros productos, no exportar materia prima.

¿Hay mucha codicia de una parte de hombres?

-En los hechos si son la mayor parte hombres. Las 10 personas más ricas del mundo, son todos varones. Una mujer por el hecho de ser mujer sería mejor en ese lugar no necesariamente. En realidad, es un sistema que funciona hace 500 años acá en Latinoamérica y no es fácil romperlo. Si es el hombre que sé yo, es el capitalismo, funciona así y tiene que acumular mucha riqueza.

¿En qué etapa crees que está el feminismo y la lucha por reivindicar a la minorías sociales?

Son transformaciones culturales, procesos complejos que exige mucha tiempo. Hay que cambiar cosas tan arraigadas. Para un travesti su expectativa de vida está entre 30 a 35 años y yo una de 78 a 80 años. Ahí hay algo fuerte, brutal. Su amenaza es la violencia, la falta de trabajo, los prejuicios.