“Quiero luchar por mi familia”: madre de 3 niños pide tratamiento para el cáncer de piel en el INEN

La ciudadana Pierina Luperdi Suárez solicitó al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) la continuación de su tratamiento contra el cáncer de piel, enfermedad que le diagnosticaron cuando estaba gestando a su último bebe. Por ello, el médico tratante recomendó la inducción al parto.

Posterior a su alumbramiento, la joven madre fue sometida y acudió hasta el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para someterse a la extracción de un tumor ubicado a la altura de la axila. Además, fue derivada al INEN para recibir su tratamiento de inmunoterapia.

“Me dan las tomografías, me evalúan. La inmunoterapia es por vía intravenosa, solo un medicamento es muy costoso. He calculado que son 32.000 soles”, lamentó. Es por ello que el personal médico le habría pedido que espere para recibir sus sesiones.

“Me dijeron que tenía que esperar su llamada, porque el producto viene por lotes (...). Quiero luchar por mi familia, pedirle al INEN que si tienen el medicamento, me lo pueda brindar, a la Ministra de Salud, por favor, que me ayuden, porque no sé a qué instancia recurrir, yo tengo tres hijas. Me siento desesperada, no quiero esperar a que la muerte me lleve”, exhortó la paciente.

INEN se pronuncia

A través de un comunicado, el INEN indicó que viene realizando las coordinaciones con las instancias pertinentes para el abastecimiento de medicamentos e insumos destinados a la atención de los pacientes de la institución, en el contexto de la nueva Ley Nacional del Cáncer.