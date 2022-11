Pronied dejó de construir 106 colegios en La Libertad

El vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, puso en tela de juicio la eficiencia del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), que debió intervenir y construir 106 instituciones educativas en la región , pero no ejecutó ni siquiera una.

“Creo que la representación parlamentaria liberteña debería investigar los motivos”, consideró Cadenillas. Además, explicó que Pronied está adscrito al Ministerio de Educación (Minedu) y se encarga de gestionar ―de manera concertada, planificada, regulada y eficiente― ampliaciones, mejora, rehabilitación o construcción de infraestructura para educación básica y de educación superior pedagógica, tecnológica y técnico-productiva con el mantenimiento de las mismas.

“Sin embargo, tuvieron programado intervenir en 106 instituciones educativas en La Libertad y no lo hicieron. Si no son capaces de construir, deben trasladar la unidad ejecutora a los Gobiernos locales o Gobierno regional, que han demostrado poder hacerlo”, expresó la autoridad a los medios de comunicación.

Ever Cadenillas dio a conocer que el Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) gestionó, desde el año 2018 ante el Pronied, un paquete de intervenciones en 17 locales escolares , pero ―tres años después― solo les habían aprobado uno. “Son muy burocráticos. Hay una notable diferencia con lo que hace Reconstrucción Con Cambios (RCC), que debería ampliar sus intervenciones”, afirmó.

Ever Cadenillas consideró que el Pronied es muy burocrático. Foto: La República

El funcionario precisó que, de 2.624 instituciones educativas que hay en La Libertad, el Gobierno regional gestionó que con financiamiento de RCC se intervenga en la rehabilitación de 327, de las que 215 se han terminado y las demás están en proceso de liquidación, recepción de obra o en periodo de financiamiento.

“Pronied no avanzó como sí lo hizo RCC. Se ejecutaron las obras a través de las municipalidades y el Gobierno regional. Es preocupante que Pronied no haya tenido la capacidad de construir uno solo de esos colegios y que no tengan ni siquiera estudios técnicos hechos”, lamentó Cadenillas Coronel.