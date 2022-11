Comunidades nativas toman el río Chambira a causa de derrames de petróleo no atendidos

Desde el 18 de setiembre, las comunidades de la cuenca del Chambira, distrito loretano de Urarinas, vienen bloqueando el río Chambira al no haber encontrado ninguna solución en las mesas de diálogo que tuvieron con funcionarios del Ejecutivo para atender el derrame de petróleo que se produjo el 7 de junio a la altura de la colectividad petrolera.

Con el propósito de que sus reclamos sean escuchados, dos de sus apus han llegado a Lima. Ellos son Gilberto Inuma, presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Urarinas del Río Chambira (Fepiurcha); y Antonio Inuma, presidente de la Federación de Indígenas Urarinas del Chambira (Feiurcha).

Gilberto Inuma refirió que, a raíz del derrame del 7 de junio, las comunidades decidieron acatar una huelga indefinida el 13 de julio. Esta medida dio lugar a una mesa de diálogo para el 1 de agosto con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Energía y Minas, en la que agendaron temas prioritarios.

“Dimos 30 días de tregua para que el Estado trabaje la agenda del río Chambira. Se cumplieron los 30 días y no hubo resultados positivos. Nos pidieron 10 días más, pero pasaron 15 días, en total 45, sin resultados. Como no había ningún cumplimiento del acta que firmó el Estado el 1 de agosto, las comunidades retomaron la medida de fuerza el 18 de setiembre hasta la fecha”, manifestó el apu Gilberto Inuma.

Gilberto Inuma aclaró que se tomó esta medida de fuerza luego de esperar en varias ocasiones a que el Ejecutivo cumpla con sus promesas. Foto: Fepiurcha y Feiurcha

Mencionó como acuerdos incumplidos aquellos sobre la presencia de Defensa Civil; la remediación de la zona afectada por el derrame; la dotación de agua, porque el río Chambira está contaminado y no es apto para consumo humano; y el ingreso de una brigada de salud especializada en contaminación con metales pesados y en otras áreas médicas.

“El derrame del 7 de junio no es el único. En años anteriores ocurrieron otros y el Estado no se ha preocupado en remediar la contaminación ni en atender las demandas. Estamos exigiendo que se mejore el sistema de educación, de salud. Por eso estamos bloqueando el río Chambira. No hay pase de embarcaciones de empresas privadas ni de instituciones del Estado ”, precisó.

En estos días, Gilberto Inuma y Antonio Inuma se han reunido con el viceministro de Cultura. También han acudido a la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso para coordinar citas con los ministros de Educación, Salud, Vivienda, y Transportes y Comunicaciones.