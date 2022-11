Exgerente y otros funcionarios del GORE Piura continuarán un año más en el penal

Cuatro exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura continuarán en prisión preventiva tras ser acusados de irregularidades en la contratación del Consorcio Constructor MNDC, que debía realizar obras y equipar un establecimiento de salud en Máncora, en la provincia de Talara.

El fiscal adjunto provincial José Jiménez Moscol, del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, consiguió que se ordene 12 meses adicionales de prisión preventiva para el exgerente Jesús Alberto Torres Saravia, Edwarth Garcés Colupu, Juan Távara Elías y Omar Morales Alvarado.

La Fiscalía acreditó que en la investigación han concurrido circunstancias que ameritan la prolongación de la prisión contra los investigados, dado que de quedar en libertad podrían obstruir la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria a su favor.

Durante la audiencia se recordó que el comité de selección otorgó la buena pro al consorcio que no acreditó línea de crédito. Asimismo, se mencionó que el contrato de obra fue firmado el lunes 22 de febrero y no el 19 de febrero de 2021. Además, la firma de contrato no contó con la totalidad de documentación para su perfeccionamiento.

También se resaltó que se suscribió el contrato con profesionales que carecían de la experiencia exigida en las bases del procedimiento.