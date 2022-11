“Eran ahorros de los juicios de mis hijos”: carpintero roba S/ 74.000 a madre de familia en su casa

En Pueblo Libre, una ciudadana identificada como Ana Paula denunció el robo de la suma de 74.000 soles que tenía guardados en el interior de su ropero. El responsable del asalto es Jairo Alessandro Cabanillas Herrera, quien aprovechó que la mujer lo contrató con el objetivo de que realice trabajos de carpintería en su vivienda para ganarse su confianza y llevarse todo su dinero.

La madre de familia narró que dejó al sujeto solo en su casa y salió unos minutos hacia la escuela de sus hijos para recogerlos. Fue en ese lapso de tiempo que el trabajador rebuscó entre sus pertenencias y encontró la cuantiosa suma en efectivo. También sustrajo las propinas de los niños.

“Se le brindó toda la confianza, lo trajo un conocido de mi papá. Ellos pintaron mi casa el año pasado, se le dio toda la confianza, me puso los ventiladores, me puso las puertas (…). Este señor se ha burlado de la confianza que mi familia le ha dado. Se robó también 200 soles de la billetera de mis hijos, también joyas de mi amiga”, contó la víctima a “Latina noticias”.

Ana Paula asegura que notó el robo días después de haberse producido. El sujeto confesó el crimen y se justificó asegurando que tomó el dinero para pagar una operación urgente de su tía, familiar que ya había fallecido en 2021.

“Me equivoqué, no sé qué pasó por mi mente. Yo te cogí algo de dinero, pero ya no lo tengo porque ya operaron a mi tía. Gracias a Dios salió bien. Yo te prometo que cada 15 días te voy abonando a tu cuenta”, afirmó el acusado tras ser encarado por la madre de familia.

“Me siento impactada, sorprendida, me siento mal. Eran los ahorros de los juicios de mis hijos, recién logré tener un devengado en 2017, después otro en 2019, todo esto lo puedo probar. Fuera de eso, (el hombre) dice incluso que me estima como una hermana, cuando me ha hecho esto”, añadió Ana Paula.