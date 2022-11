El Agustino: policía de civil abatió a delincuente que intentó robarle y dejó a otros 2 heridos

Un policía de civil, quien retornaba a su vivienda por la avenida Ferrocarril en el distrito de El Agustino, tenía en su poder sus pertenencias y una laptop que usaba en sus labores de trabajo cuando un delincuente se le acercó para quitarle todo. Cámaras de seguridad captaron el momento del robo y, posteriormente, la muerte de uno de los malhechores.

Según la versión del uniformado, el hampón identificado como Renzo Ronaldo Molina Anguía (25) se dirigió hasta él con un arma y le apuntó para llevarse su dispositivo. Minutos más tarde, en medio del forcejeo, aparecieron sus otros dos cómplices para ayudarlo.

Ante esta situación, la víctima sacó su pistola y les disparó. El primer delincuente fue abatido y cayó al suelo sin signos vitales, mientras que los otros dos se encontraban heridos. En las imágenes difundidas por “América noticias” se observa la escena y al policía con sus pertenencias luego de recuperarlas.

En dicho momento, el efectivo llamó a sus compañeros de la comisaría de Santoyo, quienes acudieron a socorrerlo. Tras llevar a cabo la verificación, ellos trasladaron a los heridos al hospital Dos de Mayo, donde permanecen internados. Entre tanto, se conoció que el arma de los criminales era de juguete.

Familia de delincuente pide justicia

Peritos de Criminalística se acercaron al lugar para el levantamiento del cuerpo de Renzo Molina (25). A la escena llegaron sus familiares, quienes clamaron justicia e intentaron justificar al ladrón argumentando que era repartidor de delivery.

“Los vecinos me dicen ‘a tu marido lo han baleado’. Se le ha arrodillado para que no lo mate. Él era muy joven. No tenía la necesidad y hacía el servicio de delivery”, acotó una de sus familiares en Latina.

En declaraciones para “América noticias”, ella también expresó su disconformidad ante lo acontecido. “ Los vecinos me han dicho que él estaba corriendo, que ha pedido por favor que no lo maten. Y él lo ha matado de dos balazos, uno en el pecho y uno por atrás le tiró. Él estaba suplicando ”, agregó.

No obstante, según el registro de la Policía Nacional del Perú (PNP), el hombre cuenta con antecedentes por robo al igual que sus cómplices. Ahora, la institución revisará todas las cámaras de seguridad para conocer más sobre el hecho.