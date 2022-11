Pobladores de Cusco bloquean nuevamente corredor minero del sur

El corredor minero del sur se bloqueó nuevamente la mañana de ayer. La vía fue tomada a la altura del poblado de Parina, entre los distritos de Ocoruro y Condoroma . La medida fue adoptada por los integrantes del Frente de Defensa de Espinar, que encabeza Sergio Huamani.

El dirigente señaló que la medida de protesta se toma debido a que no se tangibiliza el bono de S/ 2000 para 52 mil pobladores. Asimismo, piden transparentar la ampliación del proyecto minero Corocohuayco, a cargo de Antapacay.

Sergio Huamani, indicó que además están pidiendo la salida del alcalde de Espinar Lolo Arenas , porque habría un mal manejo de los recursos que la minera entrega para ejecutar obras en la provincia. Pidió a la Fiscalía Anticorrupción investigar las obras.

A la medida se sumarán hoy los integrantes de las Comunidades Originarias de Espinar. Flavio Huanqque señaló que hasta la fecha no hay solución a los pedidos de la población de Espinar. Señaló que no solo se incumple con el bono, también hay otros compromisos de parte del gobierno central que no se concretan desde abril. “Aparte del bono, estamos pidiendo que las comunidades sean incluidas como zona de influencia de la minera (Antapacay), también pedimos un plan de reparaciones de la contaminación”

Son unos cuantos

La República se contactó con el alcalde de Espinar, Lolo Arenas, este descalificó al dirigente Sergio Huamaní. Señaló que primero no es un representante de la población, ya que no es un dirigente que tenga personería jurídica. En segundo lugar indicó que el tema del bono de S/ 2000 se concreta este mes. “Mañana (hoy) se va a elegir cual de los bancos de la localidad entregará las tarjetas de debido con el dinero a los pobladores. Ahora es mentira que haya actos de corrupción, que se demuestre”.

Arenas, agregó que la medida la acatan unos cuantos y que la población de Espinar ya está cansada de los constantes bloqueos del corredor minero.