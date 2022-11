Paro en Moquegua: estudiantes acatan huelga de 24 horas para exigir mejoras en educación

Desde tempranas horas de la mañana, los pobladores y estudiantes de la provincia de Ilo, Moquegua, han decidido acatar un paro de 24 horas como protesta tras las falsas promesas del gobierno regional en brindar mayor presupuesto para el sector educación de la región. Asimismo, reiteraron la necesidad de requerir la construcción de un nuevo instituto superior tecnológico.

“Aquí lo fundamental que tenemos que entender todos es que con la unión del pueblo podemos lograr muchas cosas. La empresa Southern Perú no atiende las necesidades de los estudiantes ni del pueblo. La empresa Southern Perú se comprometió con un acta en invertir más de 90 millones y no ha hecho nada”, dijo uno de los protestantes.

Además, otro de los manifestantes indicó que la lucha en la que se encuentran no solo se trata para beneficiar a los estudiantes que se encuentran en estos momentos llevando ciclos académicos, sino que también es para los jóvenes que cursan el tercero, cuarto y quinto de secundaria y están a puertas de salir de las escuelas y buscar educación superior de calidad.

“Sus hijos no van a tener dónde estudiar, no nos pueden quitar esta casa de estudios. Tenemos más de un mes en esta lucha, a nosotros no nos están negando la educación, no nos prohíben que estudiemos. El señor Zenón Cuevas nos está robando una educación de calidad”, recalcó.

Cabe resaltar que hasta el momento no se han reportado personas heridas ni daños al ornamento público en las calles de Ilo.