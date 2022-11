Joven realizó transferencia de S/ 14.500 entre sus cuentas bancarias, pero dinero desapareció

El último 4 de noviembre, Michael Alejo, emprendedor de 19 años, realizó una transferencia de 14.500 soles entre sus cuentas de diferentes bancos con la finalidad de poder pagar los préstamos que sacó para su negocio. Sin embargo, a pesar de recibir un correo y un mensaje de texto que confirmaron la operación, no recibió el dinero.

“Hice una transferencia de S/ 14.500 desde el banco Scotiabank a mi propia cuenta BCP, movimiento que nunca llegó”, señaló al matinal América Noticias.

Tras este hecho, Scotiabank, vía SMS, le comunicó que su tarjeta fue bloqueada y le pidió comunicarse con el área de Atención al Cliente; no obstante, el agraviado denunció que fue imposible contactarse con algún trabajador debido a que el mensaje llegó a las 7 p. m., hora en la que ya no hay atención.

“ No me dan respuesta, me dicen que ellos tienen información limitada, que simplemente deje mi reclamo, cosa que ya hice. Y la molestia es que no me dan respuesta del dinero desaparecido”, agregó.

Aunque se le conoce bajo el nombre de Scotiabank, su título oficial es The Bank of Nova Scotia. Foto: Gesap

Caso reiterativo

En setiembre de este año, una situación bastante similar le ocurrió a Michael. En aquel momento, al no recibir ni una solución, decidió hacer público su caso. Fue ahí que el jefe de prensa de Scotiabank lo llamó personalmente para disculparse y comentarle que su dinero sería devuelto en la brevedad posible.