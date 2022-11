Tras 4 días desaparecido, fue encontrado menor que grabó video denunciando bullying en su colegio

Una mujer estaba buscando desesperadamente a su hijo de 13 años, quien había huido de casa tras grabar un video en el que explicaba que tomaba esa decisión porque era víctima de bullying por parte de compañeros de su colegio

Tras cuatro días sin saber de su paradero, ella pudo reencontrarse con el menor luego de que la PNP lo encontrara en la plaza central de Huancayo vendiendo mascarillas.

En las imágenes, el menor cuenta que sus compañeros le rompían sus cuadernos y lo empujaban, ya que en ocasiones él no podía expresar correctamente lo que pensaba.

“Tengo que irme a ese cerro. Tu, mami, nunca me diste un abrazo, no me abrazaste. Pero te pido algo, no le pegues a mi hermano, no lo trates mal, no lo maltrates, yo algún día volveré. No volveré mañana, no volveré en un año, volveré cuando pasen 5 años”, dijo el niño en el video que fue grabado por el otro menor.

Además, se supo que, en el clip, el pequeño le reclama a su progenitora por el poco amor y atención que le brinda.

Minedu: ¿cómo reportar un caso de violencia en la web SíSeVe?

El organismo estatal refiere que el testigo o víctima puede denunciar violencia escolar, ya sea física, psicológica o sexual, utilizando la plataforma SíSeVe y reportar el caso de manera confidencial. También puede llamar a la línea gratuita 0800-76-888 de lunes a viernes, de 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

Ingresa al enlace www.siseve.pe

Haz clic en el botón Reporta un caso

En caso no tengas una cuenta, puedes crearla llenando tus datos

Una vez tengas lista tu sesión, accede y completa la información solicitada.