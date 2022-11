Hombre emite por error factura de S/ 4 millones y ahora la Sunat le cobra un excesivo impuesto

El pasado 31 de agosto, Segundo Julca emitió de manera errónea el monto de una factura dirigida a la empresa donde había prestado sus servicios de construcción y mantenimiento. Es así que el negociante digitó más de 4 millones de soles en vez de S/ 4.800, que era la cifra correcta, por lo que, ahora, la Sunat le cobra un impuesto que le es imposible de desembolsar.

Ante este hecho, el hombre le encargó el caso a su contadora, y le pidió que pueda anular el importe; sin embargo, la trabajadora también se confundió, pues declaró la factura. De esta manera, lo que correspondía era pagar los impuestos.

“Yo le encargué a mi contadora que vea el caso y por error lo declaró”, sostuvo a Panamericana el afectado.

Cabe destacar que Segundo pensaba que este tema ya había sido solucionado; no obstante, el último lunes 7 de noviembre, más de dos meses después, se percató de que tenía una resolución coactiva notificada el 5 de noviembre, donde se le cobraba una multa de S/ 18.000.

“El día de ayer saqué el dinero para gastos de la casa y me doy cuenta de que no tenía ni un sol. Ya la Sunat me había embargado. Me dejó en cero ”, indicó.

Asimismo, cuando la víctima intentó contactarse con la contadora, ella simplemente dejó de contestarle. “Ayer mismo yo la llamé al salir del banco, pero apagó su celular”, aseguró el padre de familia.