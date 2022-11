Gremio de trabajadoras sexuales denuncia extorsión: “Piden pago de S/ 100 diarios o S/ 200 semanales”

La activista Ana Paco denunció que sujetos la están extorsionando para que les dé dinero. Asimismo, dijo que estos delincuentes llegaron hasta su casa, ubicada en el distrito de San Martín de Porres (SMP), donde rompieron las lunas y le dejaron un mensaje que decía “Ana Paco, no te metas donde nadie te llama”.

“Me quieren atemorizar y quieren amilanarme, pero yo no me voy a amilanar porque yo soy activista. No me voy a amilanar porque son mis compañeras a las que están matando. No les tengo miedo”, dijo a “América noticias”.

La también miembro de la organización de trabajadoras sexuales Miluska Vida y Dignidad sostuvo que no es la primera vez que la amenazan, ya que antes ha recibido mensajes por WhatsApp en los que le piden que pague hasta 100 soles diarios.

“Yo vivo cambiando mi número de móvil de manera mensual, precisamente porque también soy víctima de estas mafias. Piden que pague S/ 100 diarios o S/ 200 semanales”, indicó.

Por tal motivo, Paco solicita a las autoridades que intervengan, ya que ella y sus compañeras están abandonadas y se enfrentan constantemente a la delincuencia de la capital. Finalmente, Ana indicó que presume que las personas que la atacan serían de nacionalidad extranjera. “¿Qué están esperando, una muerte más, una chica más?”, preguntó.

