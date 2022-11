Dirigente de taxistas protesta en pañales frente a Municipalidad Provincial de Trujillo

El presidente del Frente de Defensa del Taxista de Trujillo (Fredett), Mario Moreno León, encabezó una marcha y plantón frente a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), en protesta por abusos que estarían cometiendo los inspectores de Transporte de la comuna. El dirigente solo vestía un pañal y tenía inscripciones en su cuerpo como: “Buscamos justicia”, “Mucha corrupción”, entre otras.

Moreno inició su protesta en la explanada del coliseo Gran Chimú, desde donde se dirigió trotando hasta la plaza de Armas , seguido por otros taxistas que iban a pie y también en sus unidades tocando la bocina durante todo el trayecto.

“Protestamos por el abuso que hay en Transportes, que es lo que me ha hecho tomar esta decisión (de salir en pañales). Si por mí fuera, yo me prendo fuego aquí (plaza de Armas). No me queda otra porque se están burlando demasiado, no les interesa”, dijo a la prensa, en tono enfático, Moreno León, quien señaló que a diferencia del actual alcalde José Ruiz Vega, el anterior, Daniel Marcelo Jacinto, hoy prófugo, escuchaba el reclamo de los taxistas.

“Hay mucha burla de parte de la Gerencia de Transportes, están mandando a la calle a familias enteras por un vacío legal en una ordenanza que debe favorecer a los hermanos del volante, al administrado. Ese vacío se refiere a que, para renovar con la empresa de taxis, si lo haces después de plazo, no especifica si debes hacerlo con la Tarjeta Única de Circulación (TUC) activa o inactiva (vencida)”, explicó Mario Moreno.

MPT

Por su parte, el gerente de Transportes y Seguridad Vial de la MPT, Raúl Atoche Coronado, declaró a La República que en su despacho no hay ninguna denuncia administrativa ni menos penal de parte de los taxistas relativas a supuestos abusos o maltratos, pero sí hay reclamos por la TUC.

Atoche indicó que taxistas interpretan mal pronunciamiento de Indecopi. Foto: La República

“En el año 2018, un grupo de taxistas pertenecientes a empresas decidieron desafilarse para pasar al taxi individual ; pero ya las empresas habían dado de baja a estos señores. Ahora, ese supuesto vacío legal, ellos toman equivocadamente el pronunciamiento del Indecopi, de que exigir ciertos requisitos es barrera burocrática”, puntualizó Atoche.

El funcionario añadió que en ningún momento el Indecopi habla de cuando se da de baja a un taxista. “Entonces, para que ellos migren al taxi individual tienen que estar con la TUC habilitada, y muchos no cumplen ese requisito”, acotó Raúl Atoche.