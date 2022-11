Callao: mujer compra auto a S/ 6.100 en remate de SAT y le entregan uno con impactos de bala

Una mujer adquirió un auto por medio del remate del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima a un precio de S/ 6.100; sin embargo, se llevó una gran sorpresa al recibir una unidad sin batería, sin asientos, inoperativa y hasta con impactos de bala.

Según la denuncia presentada por la ciudadana Iris, ella creyó en el SAT, ya que vio al carro en el catálogo que ellos subieron a su web.

“Por ser una entidad pública, yo confié en el SAT, pensando que me iban a vender un vehículo operativo, pero está completamente inoperativo, inservible, es una chatarra lo que me han entregado (...). Para empezar, el motor no es de este carro. Este vehículo tiene diferentes repuestos de otros autos. No tiene batería. No tiene accesorios. Está botando grasa. Los espejos, totalmente viejos ”, acotó.

Incluso, en las imágenes se observa que el auto tiene impactos de bala. Asimismo, ella mencionó que quiso ver el carro antes de comprarlo, pero le negaron ello. “No era posible verlo. Tenía que esperar a cuando me lo entreguen en el depósito”, indicó. Por otra parte, la persona encargada le aseguró que el vehículo estaba operativo y solo se había ensuciado.

Lamentablemente, su decepción fue grande al ver al auto. “Yo en el momento que estuve en el depósito, yo no quise retirarlo porque esto no vale los 6.100 soles. Pero, si no me lo llevaba, me iban a cobrar 50 soles diarios por mantenerlo ahí. Prácticamente, me obligaron a sacarlo. Tuve que contratar una grúa para sacarlo”, dijo.

Ante ello, la mujer manifestó que es una estafa y exigió que el SAT le devuelva su dinero al 100%.

SAT se pronuncia por remate

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima se pronunció sobre la denuncia de entrega de vehículo en remate. En dicho comunicado, ellos aclaran que “todas las unidades se rematan en el estado en el que se encuentran y en la condición en la que ha sido intervenida e internada en los depósitos del SAT”.