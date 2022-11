Hombre denuncia que ladrones lograron sacar S/ 10.000 de su tarjeta, pese a bloquearla tras robo

El Banco de Crédito del Perú (BCP) no estaría asumiendo la responsabilidad y acusa que el denunciante estaría tratando de hacer fraude bancario.

"El banco solo me ha dicho que el reclamo no es a mi favor porque las compras han sido supuestamente presenciales y me acusa de que estoy tratando de hacer un fraude”, dijo el denunciante. Video: ATV Noticias

Un hombre fue asaltado a una cuadra de su casa, luego regresó a su domicilio para realizar el bloqueo de sus tarjetas y así evitar que le roben el dinero de sus cuentas. La confirmación de este procedimiento le llegó a su correo alrededor de las 6.30 p.m. Sin embargo, dos horas después, cerca de las 8.40 p. m. recibe notificaciones de compra de su tarjeta de crédito . Pese a sus reclamos y las pruebas presentadas, denunció que el Banco de Crédito del Perú (BCP) no le da una solución. “Luego de recibir la confirmación del bloqueo de todas mis tarjetas de todas las entidades bancarias, voy a la comisaría a efectuar la denuncia porque también estaban mis documentos ahí”, narró el agraviado para ATV. “La suma asciende a casi 9.680 soles, son compras en POS inalámbricos. Presenté un reclamo al BCP porque cómo pueden hacer consumos si mi tarjeta ya estaba bloqueada, pero el banco solo me ha dicho que el reclamo no es a mi favor porque las compras han sido supuestamente presenciales y me acusa de que estoy tratando de hacer un fraude ”, agregó.

