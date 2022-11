Sociedad 08 NOV 2022 | 10:28 h

Hombre denuncia que ladrones lograron sacar S/ 10.000 de su tarjeta, pese a bloquearla tras robo

El Banco de Crédito del Perú (BCP) no estaría asumiendo la responsabilidad y acusa que el denunciante estaría tratando de hacer fraude bancario.

"El banco solo me ha dicho que el reclamo no es a mi favor porque las compras han sido supuestamente presenciales y me acusa de que estoy tratando de hacer un fraude”, dijo el denunciante. Video: ATV Noticias