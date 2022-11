Ate: criminal atropelló 2 veces a ingeniería ambiental para robarle su celular

El último 7 de noviembre, una ingeniería ambiental sufrió el robo de su celular en la puerta de su vivienda alrededor de las 6.00 a. m. Según las imágenes captadas, la joven de 23 años salía de su inmueble luego de que llegó de viaje y esperaba la movilidad de su empresa de trabajo. En ese momento, un criminal a bordo de una motocicleta se acercó para apropiarse de su celular y pertenencias.

La mujer opuso resistencia pese a que el delincuente portaba un arma de fuego. El hampón decidió atropellarla en dos ocasiones. En una, la víctima cayó de espaldas y se golpeó la parte posterior de la cabeza. En la segunda, el sujeto la arrastró y le quitó su móvil. De acuerdo a “Latina noticias”, la agraviada gritaba y pedía ayuda a sus vecinos: “No, no, por favor, no... por favor”, se oye en los audios del video. Los residentes de la zona mencionaron que no brindaron el auxilio al ver la pistola en manos del ladrón. La ciudadana ya se encuentra estable, pero ha tenido que ser suturada con varios puntos en la cabeza. Por último, los vecinos piden mayor seguridad ante el alto índice delincuencial en Ate.