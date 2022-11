Chats prueban vínculos de empresarios chinos con aduaneros

Agentes de la Policía Fiscal que se infiltraron en la organización que habían montado los funcionarios aduaneros en el Terminal del Callao detectaron que los empresarios chinos implicados llegaban a pagar entre US$ 300 y US$ 500 por cada “reajuste de mercancía”. Es decir, por rebajar el valor real de los productos, que comprendían textiles, utensilios de plástico, artefactos eléctricos y juguetes, principalmente.

“Si los funcionarios aduaneros hacían un promedio de 10 operaciones por día, ganaban entre US$ 3,000 o US$ 5,000 dólares al día. Ahora, a la semana hacían este tipo de operaciones durante 4 días. Esto es, entre US$ 120 mil y US$ 150 mil. Y en las temporadas de Navidad, Fiestas Patrias, San Valentín o en las campañas escolares, que son las épocas en las que las operaciones de importación suelen triplicarse”, dijeron fuentes de la Policía Fiscal.

Sin embargo, las cifras podrían ser mucho mayores, si se tiene en cuenta que eran 92 las empresas relacionadas con la defraudación de rentas aduaneras, de acuerdo con estimados de las propias autoridades.

Durante el operativo del 4 de noviembre, fueron arrestados los empresarios chinos Zhang Xiaojun, Yan Mingxia y Li Fei. Pero pudieron evadirse Chen Yichi y Tao Junchen. Todos son propietarios de compañías importadas y son residentes desde hace al menos una década en promedio.

Zhan Xiaojun, propietario de la empresa Zhong Qi Hao, pagaba para que los funcionarios aduaneros implicados tramitaran con rapidez la importación de parlantes portátiles, audífonos, cables conectores, enchufes y USB con montos subvaluados. El colaborador eficaz aportó las conversaciones por WhatsApp en las que se acredita que los aduaneros implicados coordinaban el “tratamiento especial” para las mercancías de Zhan Xiaojun, no obstante que otros servidores llamaron la atención porque lo valores declarados no correspondían.

En cuanto a Yan Mingxia, otro de los empresarios chinos presos, dueño de la compañía Xin Long, los agentes encubiertos de la Policía Fiscal con apoyo de los colaboradores eficaces descubrieron que desembolsaba sobornos a los funcionarios aduaneros acusados para que sus productos -secadores de cabello, cafeteras y mosquiteros eléctricos y otros- no pasaran por el reconocimiento físico y le dieran el visto bueno a sus declaraciones con montos subvaluados. En este caso, los colaboradores eficaces también aportaron mensajes por WhatsApp que deja en evidencia a los funcionarios aduaneros implicados.

Respecto a Li Fei, la empresaria china que constituyó la firma Da Run Fa, con la participación de los mismos servidores aduaneros comprometidos, hacía pagos ilegales para importar tablas de picar, cuchillos de cocina, pizarras acrílicas, pisos para yoga, pelotas, lava vajillas, juegos de tazas, botellas de spray y otros productos cuyo ingreso masivo afectan a los productores nacionales.

Las fuentes de la Policía Fiscal señalaron que han rastreado los movimientos migratorios de los empresarios chinos y que ha detectado profusas entradas y salidas del país, por lo que no descartan que estén vinculados con organizaciones internacionales dedicadas a las millonarias importaciones subvaluadas de productos de manufactura china.

Los empresarios chinos que consiguieron escapar son Chen Yichi y Tao Junchen. El primero está a cargo de la compañía Import & Export Apei y el segundo de Jin Li Yuan EIRL.

Como en los casos anteriores, Chen Yichi y Tao Junchen también pagaban sobornos a los funcionarios aduaneros para que no ajustaran los valores de los bienes que importaban, porque se había detectado que los habían subvaluado para pagar menos impuestos.

El dato

Segunda fase. Las fuentes informaron que si bien el caso se ha iniciado con más de 40 empresas, en el curso de la investigación se han identificado un total de 92. Se viene un segundo operativo contra el resto.