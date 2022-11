SJM: tras robarle, delincuentes usan su tarjeta de crédito y lo dejan con deuda de más de S/ 9.000

Leoncio Espinoza es el joven que denunció que unos delincuentes armados le robaron cuando retornaba a su casa después de su jornada laboral habitual.

Además, indicó que los hampones se llevaron sus documentos y sus tarjetas de crédito, las cuales usaron para dejarle una deuda de más de S/ 9.000 en el banco. El hecho ocurrió luego de que unos motorizados aparecieran cerca a su vivienda ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

“Me encontraba ingresando por esa ruta, que siempre tomo habitualmente, cuando una moto con dos personas armadas me interceptó. Me golpearon y me robaron mi celular con mi billetera, que tenía todos mis documentos y tarjetas”, dijo el agraviado a “América noticias”.

Tras el robo, Espinoza procedió a bloquear todas sus tarjetas; sin embargo, luego se dio con la sorpresa de que una de ellas fue usada por estos inescrupulosos para realizar compras.

“Regreso a mi domicilio después de realizar la denuncia y verifico que a mi correo llegan notificaciones de compra que suman alrededor de S/ 9.600, por lo que llamo al banco y les digo por qué utilizaron la tarjeta a pesar de que hice el bloqueo”, agregó la víctima.

Tras ver lo que sucedía, Leoncio llamó al Banco de Crédito del Perú (BCP) y procedió a llenar una hoja de reclamo, puesto que él había hecho el bloqueo de su plástico.

“El día viernes último me indicaron que no procedía porque habían verificado que las compras se habían realizado de manera física y presencial, lo cual es totalmente erróneo”.