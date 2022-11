SJL: familia acude a cementerio para visitar a su difunta madre y encuentran la tumba vacía

Esta mañana, una familia de San Juan de Lurigancho denunció que en el cementerio El Sauce, ubicado en dicho distrito, la tumba de su madre fue vaciada. Según lo que indicó la hija de la difunta, el personal del recinto habría retirado el féretro de la mujer, que lleva un mes de fallecida, hasta otro nicho. Asimismo, nadie les habría informado el porqué de la toma de dicha decisión.

“El día 26 fue enterrada mi mamá acá en este féretro (nicho). Mi padre venía todos los días y hasta el día miércoles de la semana pasada pudo venir. Vinimos el día domingo con mi papá y mis hermanos, y nos damos con la sorpresa de que no estaba acá su cajón”, dijo a ATV Noticias.

Asimismo, manifestó que hasta el momento no saben qué es lo que ha ocurrido y tienen dudas de si el cuerpo de su madre continúa o no en el cajón. La familia teme que algunas personas hayan retirado el cuerpo de la mujer para profanarlo o realizar prácticas médicas.

“Tenemos el temor de que de repente no está ahí el cuerpo de mi madre. Ustedes saben que hay muchas cosas que pueden pasar: hay universidades que pueden comprar el cadáver para hacer exámenes y todas esas cosas. Aparte de eso, no solo fue la de mi madre, fue la del costado que sacaron también. No sabemos si al momento de enterrar pudo haber un cambio de nichos”, recalcó.

Finalmente, la hija de la fallecida indicó que ya acudieron a denunciar lo sucedido ante la PNP y se encuentran a la espera que la forense proceda con las investigaciones del caso.