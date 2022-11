¿Por qué no es recomendable celebrar el cumpleaños de tu perro con una fiesta?

El reconocido veterinario Pancho Cavero se pronunció a través de su cuenta de Tiktok para referirse a un video que se hizo viral en redes sociales en el que se puede ver a un perro que está celebrando su cumpleaños.

Al respecto, el especialista indicó que no está de acuerdo en celebrar así el onomástico de un animal, ya que este tipo de situaciones donde se encuentran con muchas personas en un espacio reducido los pone tensos, hecho que hace que no la pasen bien.

¿Le celebras el cumpleaños a tu mascota? Bueno, cada uno es libre de celebrar a su manera, pero yo no estoy de acuerdo… Yo no estoy de acuerdo en celebrarlo así (una fiesta con pastel y velas). Yo creo que ya la humanización se vio exagerada. Ese perrito no está cómodo, está atento de todos los ruidos de la gente que está al costado y todo lo que está a su entorno, con cosas en la cabeza. ¿Happy Birthday?, pobre perro, todo tenso. En realidad, se le está alterando un poco el sistema, todos sus sentidos”, se escucha en el video.

Asimismo, dio como recomendación llevar a los pequeños de cuatro patas a espacios donde puedan correr y pasar un buen momento con su dueño o dueña

“Yo, por ejemplo, celebraría el cumpleaños de mi mascota llevándolo a olfatear al campo, a viajar conmigo, una experiencia donde la va a disfrutar conmigo, donde me va a ver, donde me va a seguir, donde va a jugar, donde no va a estar tenso… Pensemos, ¿quieres celebrar?, celébrale a él su cumpleaños, no lo celebres como si tú fueses él. No, no eres él”.