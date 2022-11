Policía acusado de “sembrar” droga en minimarket participó en operativos a pesar de estar en retiro

Durante la última semana, Paulina Quispe denunció que efectivos policiales de la Depincri de San Juan de Miraflores se confabularon para “sembrar” droga en su minimarket, ubicado en Pamplona Alta, para luego extorsionarla a cambio de dejar libres a sus familiares. Uno de los agentes acusados fue Edwind Arévalo Geldres, quien, de acuerdo a los videos de seguridad, sería el sujeto encapuchado y vestido de negro que dejó en el local el canguro relleno de la sustancia ilícita.

En conversación con Latina, Arévalo Geldres negó los cargos en su contra tras señalar que él solo brindó información a la Policía Nacional, debido a que ya no pertenecía a esta institución desde agosto. “ Yo estoy retirado, me he retirado ”, refirió.

Sin embargo, a pesar de tener estar condición, su nombre está envuelto en más operativos. El empresario César Morón señaló a Arévalo como parte de una intervención en la que intentaron extorsionarlo con el mismo modus operandi. “Me dijeron: ‘Yo te pongo lo que sea y te friegas conmigo, hay que arreglar... cómo es ’”, sostuvo.

Al respecto, Arévalo dijo que solo otorgó datos a la Policía y que ayudó “porque les estaban pegando y le ganó su ímpetu”. También precisó que de su accionar tuvo conocimiento el jefe de la Depincri Sur 2.

Respuesta de la Policía

El general Carlos Tuse Lloclla, jefe de Inspectoría de la Policía Nacional, indicó que se ha dispuesto el inicio de una investigación en la Depincri de San Juan de Miraflores por estos casos de presunto “sembrado” de droga y posterior extorsión. “Si encontramos algunas evidencias o indicios, haremos un procedimiento administrativo contra quienes resulten responsables ”, resaltó.

De igual manera, precisó que Edwind Arévalo fue dado de baja en la Policía Nacional. Detalló que actualmente hay 26 procesos abiertos con respecto a la denuncia.