Cajamarca: sujeto roba 4.000 soles de su pareja y huye con hijastra de 16 años

Una madre de familia denunció que su hija de 16 años fue seducida por su expareja y terminó escapando con él. Tras un mes sin que se sepa de su paradero, la menor regresó a su casa ubicada en la región Cajamarca.

Según información difundida por ATV Noticias, el hombre y la adolescente se habrían llevado 4.000 soles de la venta del ganado de la familia.

“La que tiene 16, sí, se fue con mi expareja. Yo no sabía a dónde la había llevado, yo no he tenido ningún tipo de comunicación con él. He estado investigando en dónde ha tenido a mi hija y descubrí que ha estado viviendo con las hermanas de él. A su vez, mi exsuegra la ha aceptado a ella como nuera. Yo varias veces le he suplicado a él como padre de mi otra hija que llevemos las cosas en paz”, dijo la madre de la menor.

La progenitora señaló que ella era víctima de violencia física por parte de este sujeto y se encuentra preocupada que su hija haya pasado por lo mismo. Además, agregó que ella tiene un hijo con el hombre involucrado. “Tengo un bebé de 3 años con mi exconviviente y él se fue con mi hija mayor”, dijo.

PUEDES VER: Poder Judicial ordena prisión preventiva a extorsionador que perdió su mano y a cómplice

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).