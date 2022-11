Cajamarca: funcionario del Gobierno Regional es denunciado por acoso sexual a 4 trabajadoras

El Gobierno Regional de Cajamarca (GRC) está envuelto en una grave enuncia tras la acusación por presunto acoso sexual y laboral hecha contra el titular de la Dirección de Defensa Nacional, Jorge Torres Monteza. Pese a la gravedad del asunto, el gobernador regional Mesías Guevara Amasifuén aún no ha decidido sobre la permanencia o no del funcionario en dicho cargo.

A mediados de este año, cuatro trabajadoras de la institución acusaron a Torres Monteza ante la Secretaría Técnica del GRC y al Ministerio Público por los delitos supuestamente ocurridos en 2021. Aunque tres de ellas optaron por desistir de la denuncia, dicho órgano decidió continuar con el proceso de oficio, según explicó su responsable, Andrés Gavidia, en entrevista con RTN Noticias.

En conversación con este mismo medio, Andrés Gavidia manifestó que recomendó que el funcionario sea separado debido a las graves imputaciones , pero esto aún no se ha concretado. Al contrario, el mandatario cajamarquino reveló que recién se enteró de las acusaciones contra su personal de confianza cuando la denuncia y audios fueron difundidos por la prensa.

“En el transcurso de hoy (lunes 7 de noviembre) debemos de tomar una decisión (sobre la separación o no de su funcionario), más allá de lo que diga la Secretaría Técnica y la Fiscalía (…). Yo me entero (de la denuncia contra Torres Monteza) cuando ya comienza a salir a los medios, básicamente recién”, expresó Guevara Amasifuén en diálogo con La República.

Audio compromete a vicegobernadora

En estos días también se divulgó una conversación que mantuvieron las denunciantes con la vicegobernadora de Cajamarca, Angélica Bazán, donde ella, lejos de apoyar a las víctimas, ofreció que Torres Monteza cambiaría. “Para el martes, Jorge tiene que amanecer siendo otra persona”, se escucha decir a la autoridad regional en el audio grabado en 2021.

Mesías Guevara aseguró que el GRC brindará las facilidades para que el Ministerio Público investigue el caso. Foto: El Peruano

“Ese audio ha sido publicado la semana pasada. No lo he escuchado, pero quieren implicar a la señora vicegobernadora y no me parece justo ”, apuntó el gobernador con respecto a este tema.

Rechaza acusaciones

Frente a las cámaras de RTN Noticias, Torres Monteza rechazó las acusaciones en su contra e indicó que espera que las investigaciones con respecto a la Fiscalía esclarezcan los hechos.

“Toda la verdad saldrá y seremos respetuosos de las cosas”, concluyó.