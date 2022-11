Aún no definen si exposición al peligro de alumnos en colegio de Pataz fue una “labor pedagógica”

El último jueves 3 de noviembre, un grupo de escolares fue captado colocando una calamina en el techo de la I. E. Antonio Raimondi del distrito de Tayabamba, provincia de Pataz (región La Libertad). Un día después, la Defensoría del Pueblo solicitó información sobre el hecho al titular de la UGEL Pataz y al director del colegio , puesto que los estudiantes estuvieron expuestos al peligro al no contar con elementos de seguridad.

Cuatro días después de lo ocurrido, este 7 de noviembre, el gerente regional de Educación de La Libertad, Oster Paredes, explicó que aún no ha recibido el informe necesario para ver el sustento de la disposición. “He pedido un informe de Pataz, pero todavía no tengo información al respecto. Sin embargo, como sucedió en algunos casos, lo están utilizando como educación para el trabajo, pero no quiero justificar ello”, explicó el funcionario.

En esa línea, aclaró que el hecho de que se trate de un elemento formativo no supone la exposición de la integridad del alumnado. “(...) cuando es una labor pedagógica, se tienen que tomar todas las previsiones del caso, porque no podemos exponer a los estudiantes al peligro, de ninguna manera”, continuó.

Proceso que podría terminar en sanción tomaría unos 30 días. Foto: La República

Finalmente, aclaró que este proceso podría tardar 30 días aproximadamente: 15 días para la elaboración del informe y otros 15 para evaluar la posible sanción.