Tarapoto: escolares se encuentran varados tras cancelación de su viaje de retorno a Lima

Una promoción de estudiantes del colegio Niños de Jesús, de Puente Piedra, denunció que se encuentran varados en el Aeropuerto de Tarapoto, en la región San Martin, luego de que Latam cancelara su vuelo de regreso a Lima.

Gonzalo Álvaro, el adulto responsable de los menores, comentó que recién un día antes de la fecha programada recibieron la noticia de la cancelación del viaje.

“Ayer nosotros queríamos hacer nuestro check in y prácticamente nos vemos con esta sorpresa. Nosotros queremos que nos reprogramen para el día de mañana u hoy, pero no nos dan solución. Los chicos ya no tienen efectivo, no tienen recursos, no sabemos a dónde vamos a pernoctar el día de hoy. No nos pueden tratar de esa manera. Creo que la prioridad (...) son los menores de edad”, aseguró.

Por su parte, una de las madres que viajó en la delegación afirmó que los escolares solo cuentan con permiso notarial para viajar hasta el 6 de noviembre.

“Latam no nos da solución, puede ser mañana, puede ser pasado. ¿Dónde van a alimentarse los chicos? No tienen dinero. Vemos en el caunter y no hay nadie, o sea se han escondido todos, pero sí tenemos entendido que a las once de la mañana ha habido un vuelo. Lo que ellos dicen es que en la noche no porque están haciendo mantenimiento de las luces, pero nos informan (recién) el día de ayer”, agregó.

Comunicado de Latam

El viernes 4 de noviembre, Latam emitió un comunicado donde informó que los desplazamientos aéreos fueron cancelados hasta el domingo 6 debido a fallas en las luces de emergencia de la pista.

Por tal motivo, solicitaron a las autoridades nacionales y a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) que brinden las condiciones de seguridad mínimas para continuar con los viajes nocturnos.

“Los pasajeros con vuelos afectados vienen siendo notificados de forma proactiva para que puedan autoprotegerse y recibir flexibilidades para cambios y/o devoluciones sin ningún tipo de cargo adicional ni penalidad”, se lee en el texto.